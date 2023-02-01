每位學生至少捐出5張發票。（李京昇攝）

春節假期過後，緊接著元宵節將到來，苗栗縣格林文教機構1日帶著70餘位學童，前往創世基金會苗栗分院，齊聲獻唱2首歌，除鼓勵院內社工、醫護人員，也希望透過歌聲讓無法外出的植物人，也能感受元宵過節氣氛，師生們也帶來5箱尿布、每人5張發票捐給基金會，期望透過行動來做愛心。

格林文教機構師生以及家長70餘位，今天上午前往創世苗栗分院，院方也以電腦視訊方式，讓小朋友們跟住民相見歡，接著孩子們齊聲為植物人獻唱表演，先唱一首「隱形的翅膀」向住民傳達愛與希望，接著再唱 「聽我說謝謝你」，為院內醫護人員跟社工鼓勵打氣，隨後還送上鮮花以及繪畫創作，場面相當溫馨。

羅姓家長說，她從過年前聽聞孩子們要做公益，特別陪伴他們一起練唱，能夠用歌聲撫慰植物人跟辛苦的社工、醫護人員，她覺得這場活動非常有意義。

格林文教主任陳平貞表示，對小朋友來說，畫一張圖、唱一首歌或捐一張發票，是平凡又簡單的事情，她希望透過實際行動，讓孩子們知道一個微小的行動，可以帶給社會很大的溫暖，甚至引起共鳴，讓更多人投入社會公益。

創世苗栗分院長陳綠蓉說，院內照顧60位植物人，因為受到疫情影響，已經許多沒辦法帶他們出外走走，格林文教師生帶來兩首歌曲，對長期臥長的植物人來說，可以刺激他們的感官，同時感謝到元宵節日即將到來的氣氛。

陳綠蓉表示，謝謝格林文教善舉，得知這次活動發起，是小朋友們主動提出，讓她非常感動，也感謝他們除獻唱兩首歌，還贈送繪畫創作，更捐贈紙尿布跟發票，讓院內充滿愛與關懷。

另外，照顧1名植物人每個月約需花費四到六萬元，願社會大眾能成為植物人的溫柔鬥士，一同撐起這些辛苦的家庭，助其度過難關。目前苗栗院到宅服務人數79人，服務量極大，到宅義工人數卻非常少，沒有辦法滿足每一個植物人的服務需求，期盼社會大眾踴躍報名參加到宅服務義工，報名專線：(037)275-848分機9