張小燕（中）帶領員工新春拜拜並發放紅包。（大鵬傳播、新視麗娛樂提供）

張小燕今（1日）帶領大鵬傳播和新視麗娛樂新春拜拜，並發放紅包給Melody、陳大天和員工們，「很開心跟大家一起拜拜，今年過年和朋友相聚，每餐都吃得很豐盛，張艾嘉還有帶她媽媽來一起過年，大家相聚吃飯、唱歌，十分幸福」，她也解釋卜學亮正在新加坡演出舞台劇，黃子佼則在家忙帶小孩，所以無法出席開工拜拜。

曾因滑雪受傷的Melody，今年春節期間帶著小孩前往東京滑雪，她說：「今年鼓起勇氣挑戰自己，又開始嘗試滑雪，覺得自己很棒願意挑戰恐懼。今年希望手上節目《11點熱吵店》收視長紅，在工作領域可以有更多元的表現帶給大家」。

陳大天則感性表示今年是他加入張小燕公司的第10年，「很幸運加入這個大家庭，在大年初三的時候有去亮哥家走春拜年，也親自下廚煮年菜給小燕姐品嚐，小燕姐吃了之後很認可我的廚藝，這對我來說是人生成就解鎖」。新的一年，他也期許自己能透過音樂作品和演出繼續逗樂大家。