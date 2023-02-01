台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，指水利用地居然廣設太陽光電板，藍軍質疑市府除放任台南良田、魚塭種電，現連道路、水利也開始種電，罔顧排水、疏洪防災，籲檢調深入追查。市府水利局與經發局回應，水利用地容許再生能源相關設施施作，前提是須確保蓄水供水防洪功能，如影響排水將要求立即改善。

市議員蔡育輝表示，台南積極種電，不只有農電共生、漁電共生，現在居然還出現路電共生、水電共生，尤其2公頃以下小面積種電，台南市政府截至目前已核准400多件，而且民眾陳情鹽水區水秀段現在居然出現水利用地種電，現在還只是整地階段而已，農田水路上已裝設一根根水泥柱，未來還要裝置太陽光電板，當地民眾憂心孔影響水流。他說，水利地種電嚴重性，市府怎會不清楚？要求應該撤銷。

議員林燕祝說，台南市是古都，結果農地、魚塭種電，連人行道也種電，現在還出現水利地種電，她質疑台南是易淹水城市，永康低窪地區愈強降雨就淹水，未來水利地種滿電，如何排水？她舉安南區港尾路鋼柱傾倒為例，路人能安心行走嗎？蘆竹溝事件也傷害當地民眾甚深。她說，台南是美麗古都，現在卻到處種電，難道以後要變成滿布太陽能板的古都嗎？

議員蔡宗豪指出，日本也力拚淨零碳排，但日本沒有水利地種電，因為憂心會影響排水，安南區海尾路準備裝置400支行人道太陽光電板，日前才發生鋼柱被強風吹垮的意外，萬幸的是，沒有行人經過，否則萬一砸傷人怎麼辦？同樣地，水利用地如種滿電，又該如何防洪排水？

水利局表示，該起陳情案是位在鹽水區水秀段，位處都市計畫區農業區，由太陽能業者承租國產署土地，經由經發局審查同意核准設置太陽能設施，該案涉及農田水利署嘉南管理處轄管農田排水路，非屬區域排水，市府在會審時，要求太陽能業者以不影響原有排水功能前提下設置，並要向農水署嘉南管理處申請同意。

水利局說，昨天獲悉該起陳情案，已緊急聯絡嘉南管理處，後續也會持續關心有無影響排水路情形。

經發局指出，水利用地容許施做再生能源相關設施，但必須確保蓄水供水防洪功能，相關程序審查必須通過相關規定審查，才會核准，如影響排水功能將要求立即改善，後續也將去現勘，了解有無影響排水情形。