Apple Watch產品線自2015年上市已逾八年，至2022年底全新一代的Apple Watch Ultra將顯示尺寸與亮度規格分別提升至1.93吋與2000 nits，這樣的升級代表在智慧手錶領域中，滿足更大視野與戶外清晰閱讀的追求始終存在。TrendForce認為，2024年新款的Apple Watch更將突破性的導入Micro LED做為顯示技術，除了將顯示尺寸再次擴大到2吋以上之外，可期待亮度規格提高的程度，以滿足戶外運動愛好者與專業人士的訴求。

TrendForce分析，Apple一直以來對於新技術採用的評估過程均謹慎且耗時長，然而一旦該技術獲得認可，通常也不會僅導入單一產品中。以OLED為例，包括Watch、iPhone、2024年即將問世的iPad、甚至是2~3年後的MacBook，就是一個顯示技術滲透Apple產品線的最佳範例，故TrendForce認為Micro LED技術在2024年後也會陸續在Apple其他產品擴大導入。

Micro LED無論是應用在Watch、頭戴AR眼鏡、或是手機上，其競爭力能否大幅提高的關鍵有二。首先，需盡可能降低晶片成本，相較於目前市場主流的6吋產線，採用更新世代的8吋產線生產Micro LED，無疑是讓Micro LED晶片成本更經濟的生產方案。其次，Micro LED能與包含玻璃、CMOS等不同技術背板搭配的彈性，其背後仰賴紮實的半導體技術做為量產後盾，才能提供給客戶從晶片到轉移，再到檢測維修的完整解決方案。現階段與Apple合作最為緊密的LED晶片供應商中，艾邁斯歐司朗半導體(ams OSRAM)在上述兩個指標中均有優勢，也極有可能成為未來Apple導入Micro LED做為新一代顯示元件的重要合作伙伴。

亮度損耗、產品創新考量，Micro LED仍是未來Apple顯示技術首選。Micro OLED與Micro LED都是能滿足高PPI(Pixel per Inch)的新型顯示技術，然而Micro LED所擁有超高亮度表現是Micro OLED先天材料限制上所難以企及的。雖然市場傳聞今年Apple即將發表的全新頭戴式產品採用的是Micro OLED顯示技術，但中長期來看，一款訴求完全透明的AR智慧型眼鏡勢必得搭配光波導技術，而正因光波導對於顯示器原始亮度所造成動輒99%的損耗，擁有高亮度優勢的Micro LED比起其他顯示技術自然有著更具彈性的對應空間。因此，Apple未來若推出全透明的AR眼鏡，Micro LED也極有可能成為雀屏中選的顯示技術。

不過以目前Android陣營的智慧型手機來看，OLED折疊手機已經是品牌新一代旗艦機規格的共識，然而做為全球第二大手機品牌的iPhone，卻遲遲未跨足這個話題性極高的領域。TrendForce認為，Apple尚未進入折疊OLED領域的一個可能原因，在於Micro LED技術除了可以彈性搭配玻璃、CMOS等剛性基板外，在PI等柔性基板上也有十分良好的匹配性。因此Micro LED在未來也有可能成為iPhone產品進入折疊、捲軸、甚至是延伸顯示所搭配的顯示技術，能夠成為Apple實現產品創新與超車其他品牌的另一個關鍵技術。