後疫情時代市場詭譎多變，WeMo Scooter在短期內針對消費者需求調整產品與消費模式，2022年底用戶數成長驚人，其活躍使用率更是提升逾10%，不管是新舊用戶黏著度正不斷地升高，顯示疫情後大眾的移動習慣已產生改變。此外，因應消費者及企業端跨域、跨運具需求，WeMo Smart Mobility團隊在2022年第三季推出子品牌「WeMo RenTour」，是台灣首個結合手機APP租賃，整合橫跨汽車、機車及電動自行車等多元運具與不同租賃品牌的服務。

WeMo核心能力不單是提供路邊隨租隨還的便利服務，其完備的車聯網技術與車隊整合系統精準對齊全球市場剛需及趨勢，並在每個開發階段所累積的數據與模組規格能夠彈性應用，達到車聯網服務最大化效能，不再侷限地域及運具，達到環境永續目標。