台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，「冠德信義」共有三棟，屋齡約5年，其中B、C兩棟比鄰而居，樓高都為16層，面松德公園及興雅國中，環境清幽，而C棟為一層一戶大坪數規劃，每戶達200多坪、單戶要價3、4億元，總價高、客層有限，目前實價登錄僅出現4筆交易，大多是較低調的傳統產業高層。

向秦毅指出，這次「冠德信義」成交的兩戶都位在C棟，過去社區10樓以上行情都在200萬元以上，但這次的高樓層兩戶卻未站上200萬元，買家可說是買得相當划算，而且全數以現金出手，也算是精準議價的優勢之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年頻頻升息，但高資產族現金滿滿，且購置不動產主要還是以企業資產配置，及家族成員自用等考量，因此近年仍不乏在同社區一次買多戶的「打包式購屋」，也利於家人子女就近居住照料。

張旭嵐分析，從2019年之後受到全球疫情影響，百貨、零售業也受到衝擊，不過大型集團資源相對充沛，具備承擔較高風險能力，在疫情之際能及時變換隊形，像是提供線上購物、引進特色店家、開發網路商城等，因此及時站穩，加上百貨業現金流充足，且平均地權條例修法後私法人購置住宅受限，因此搶在新修法實施前提早佈局。

第一建經研究中心副理張菱育指出，立法院已於1月初三讀修正通過《平均地權條例》部分條文，未來私法人購買住宅採取許可制，由於修法不朔及既往，因此原本就有置產意願的大型企業主，應該還是會趕在法案上路之前為公司資產佈局規劃，若下半年新制正式上路，私法人購置豪宅的狀況應該會明顯減少。