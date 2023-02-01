勞動基金運用局今天公布去年勞動基金營運情況，全年共虧損3529億、收益率為負6.71％，雙雙創下勞動基金成立後最慘紀錄，但隨著1月國內外金融市場表現頗佳，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，估計1月可回檔逾1500億元。

劉麗茹坦言，勞動基金以多元方式分散布局國內、外股票、債券及另類資產，追求長期穩健投資收益，基金短期評價雖受金融市場大幅下跌影響產生損失，「應叫獲利回吐」，但仍優於全球主要股、債指數同期表現，未來隨著金融市場回升，運用績效可望回穩，她提及，勞動基金近10年平均投資報酬率為4.05％，長期投資績效仍屬穩健。

劉麗茹說，提及，勞工退休基金是勞工退休的經濟生活重要保障，投資收益享有銀行二年期定存利率之保證收益，退休時本金不會受到市場波動影響外，收益部分亦有銀行2年定存收益的保障，勞工權益絕對受到保障。另外，勞保老年給付係由政府負最後保證給付及撥補責任，由國家確保財務安全，近10年平均投資報酬率為4.36％，長期投資收益亦不斷增長，勞工尚毋需隨短期金融市場波動及修正整理而擔憂。

劉麗茹表示，雖然今年1月可望賺逾1500億元，但全球經濟景氣預測下滑，企業調整庫存壓縮獲利，及地緣政治情勢存在諸多不確定性，隨著升息步入尾聲，景氣可望趨於穩定發展。勞動基金運用局除持續關注全球金融市場動態外，將透過國內外股票、債券及另類資產等項目投資，分散基金的投資風險，降低投資組合波動，以增進基金長期投資收益。