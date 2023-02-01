南投縣長許淑華去年10月在九合一選舉前遭人檢舉碩士論文涉抄襲，許當時回應「對自己的論文有信心」，並主動函文給逢甲大學自請調查。校方審定委員會議審議認定，許的論文涉及不當引述，要求在期限內補正。逢甲大學昨（1月31日）證實，許送交修正論文已通過審核，確定保住碩士學位。此消息引熱議，大批網友聽聞結果相當開心，不少人更狠酸「綠營哭哭」。

逢甲大學昨日表示，經審議判定該論文應屬於許淑華原創，在今年1月13日收到她的修正論文，經符合學校學倫會規定的審查程序審核論文已通過，在農曆春節連假前已完成院內審理，送交到學校圖書館，因學校還在放假期間，待2月1日校內職員上班後，再依正常程序上傳到國家圖書館。

對此，許淑華表示，她當選南投縣長上任後，立刻按照校方規定進行資料補正，目前尚未收到母校的通知，不過她在送出修正論文前，就對論文很有信心，相信論文主體性跟內容都沒有問題，結果也如她所預期。

許淑華保住碩士學位與綠營「哀鴻遍野」成極大反差，掀起熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「綠營哭哭」、「塔綠斑臉超腫」、「這叫小智、阿燦面子往哪擱」、「真的假不了，假的還硬拗！」「看看！人家學位是真的！哪像一堆假論文假碩博士」、「神力女超人超霸氣，讚啦」、「許淑華加油！讚！」「哪像EE論文封存30年」、「真金不怕火煉」。