國民黨台北市議員游淑慧表態爭取2024台北市第四選舉區（內湖、南港）立委選舉黨內初選，卻有民眾投書稱她挑戰現任立委高嘉瑜是「不自量力」。對此，資深媒體人韋安認為，游淑慧的問政能力在藍綠的民代中，絕對亮眼且出類拔萃，他點出4事認為，游淑慧現在被小看，將刺激她的爆發力，至於有多大的「力」，到時就知道。

韋安今(1)日在臉書指出，游淑慧有沒有選立委的實力，如何去「量力」，不是靠說的，且游淑慧並非要求國民黨徵召，而是參加公平的初選，讓民調和民意來決定，她是否有資格代表國民黨來和高嘉瑜PK。韋安說游淑慧的民意支持力度有多強，需要民調來評估，但她的問政能力，絕對在藍綠的民代中，都算是亮眼和出類拔萃。對於游淑慧被小看，韋安直言，這將會刺激她的爆發力，至於有多大的「力」，到時候就知道了。

韋安也點出四事，包括一、2014年柯文哲當選台北市長，游淑慧當時無官無職，以小蝦米對抗大鯊魚監督柯P，以實證捍衛郝龍斌的尊嚴。最終，讓被柯P抹殺成一無是處的郝龍斌，得以平反為「踏實有為」、「能做事」的正面幹才。二、游淑慧選上議員後，理性問政讓柯p當眾道歉，雖是「柯黑專業戶」，但游淑慧因對市政「內行」，為選區爭取的建設和服務都沒少，沒被刁難。三、游淑慧問政風格認真講理，被監督的對象不得不心服口服，因此能爭取民意的理性支持，也不會激起對立和拉升仇恨值。

第四，韋安認為，港湖立委選戰因為有高嘉瑜，勢必成2024大選的熱點，國民黨想要贏回這席立委挑戰相當大，不過游淑慧有全國性知名度且戰力強，既能守住藍營基本盤，不怕藍營的票被黃珊珊來分，也能用年輕和專業形象，爭取年輕和中間選票。