民主全球論壇共同發起人考夫曼（Bruno Kaufmann）與負數票協會理事長張天鷞於2月1日上午拜會基隆市長謝國樑，就地方公投議題進行意見的交換。謝國樑表示，考夫曼建議可以重新架構文字，規避涉及中央事務部分，讓基隆護海公投有機會重啟。

謝國樑指出，考夫曼先生發起的國際組織曾協助許多國家公投的經驗，他與考夫曼先生分享四接公投碰到的困難，他建議透過重新架構文字與內容，繞過中央與地方權責的爭議部分，重新思索結構範圍，讓民眾有直接民主參與的機會，那才是民主自由的真諦。。

謝國樑表示，基隆未來將加入由瑞士發起的國際性公投組織，他請民政處長張淵翔協助後續加入程序，這會對未來基隆地方性的公投向前邁進一步，強調要做的是倡議讓民眾能對地方議題表達心聲。

去年中開始推動的「基隆護海公投」第一階段連署成功，但去年12月遭內政部以「不屬於地方自治事項」為由駁回。謝國樑認為，能源和環境的平衡，基隆市民是有資格表達意見，會去思考如何解套能讓民眾有對四接表達意見的權利。

謝國樑說，如果護海公投因為「技術性」的問題無法來完成，他會參考考夫曼的建議，重新架構文字、內容，找出一條路讓民眾來公投，會再和公投團體、學者專家討論。

因為台電將在協和電廠設立第四天然氣接收站，基隆市的公民團體組成了「守護外木山行動小組」，推動「基隆護海公投」。去年6月1日開始連署，一周內就完成了第一階段。6月17日送件予基隆市府，直到8月18日，公投領銜人收到基隆市府公文，認為該公投在法律上涉及中央專屬權限，因此要報請行政院認定。一直到去年12月九合一選舉後，內政部認定「基隆護海公投」非地方自治事項為由，駁回該項公投。