無尊（右）坦承暗戀過杜妍，但不敢開口告白。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（2日）晚間9點播出「『美女』的身邊都有一個『野獸』，不說你不知道他們是『閨蜜』」，節目一開始，藝人無尊就直誇女神好友杜妍很貼心，「我剛出道時非常沒自信，永遠一個人默默縮在角落，杜妍就常來關心我，看到她就覺得暖暖的。」甚至坦承曾暗戀過杜妍，但因自卑心作祟，不敢開口告白。

無尊表示因為杜妍真的長得很漂亮，覺得她高高在上，「我就覺得我長這樣，她怎麼可能會喜歡我。」此話一出，杜妍馬上回：「你又沒嘗試。」還說無尊的長相是她以前會喜歡的男生類型，無尊一聽語帶遺憾地說：「難怪她那時候有對我主動，她很喜歡拍我牙齦的照片。」

而杜妍也很感謝無尊無微不至的照顧，還說要以請吃飯10次作為答謝：「他不是一個善於表達的人，他都是用行動在照顧大家，我知道他朋友沒有很多，大家要約他，他都會裝忙約不出來，可是我約他，他基本上都會到，而且到就算了，他每次都會買全桌的單，讓我很不好意思，因為他只認識我，卻把我朋友也照顧的很好。」

但主持人阿Ken認為無尊並不只是想「吃飯」而已，沒想到杜妍也釋出誠意：「那我幫你跟阿喜求婚。」楊皓如一聽連忙阻止：「這對阿喜太殘忍，你真正愛的人，幫你策畫求婚，太諷刺了。」不料阿Ken還趁勢搧風點火：「你趕快和阿喜分手！」