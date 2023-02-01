賴清德接下民進黨主席後，今天首度主持民進黨中執會，他在會前發表談話，交付黨公職三項工作，要求協助陳建仁推動政務、全力輔選南投立委補選參選人蔡培慧，以及支持黨務革新，重新贏得台灣社會對民進黨的信賴，爭取國人給予民進黨服務社會大眾的機會。

賴清德在中執會前發表談話表示，今天也是行政院院長陳建仁在昨天宣誓就職之後，第一次前往立法院，這表示民進黨在11月26日敗選之後，接受社會各界的批評指教，所踏出重整旗鼓的第一步，也開啟了一個新的局面。他請黨內同志，能夠掌握契機，團結合作，共同完成以下三個工作：

第一個，全力協助新任陳建仁院長推行政務。民進黨高度肯定陳建仁在國家需要的時候，以國家為己任，承擔重責大任，肩負起國家持續進步的重要工作，同時也以建立服務人民為信仰的堅韌內閣，在這種狀況之下，一定要盡全力協助陳建仁，推動各項政務。讓他能夠順利完成蔡英文總統交付的每一項工作，也能夠順利推動他本身的理想，讓國家能夠持續進步，人民能夠得到照顧。

其次，他要求黨內全力輔選投入南投立委補選的蔡培慧。他說，蔡培慧為了要在南投深耕，甚至放棄民進黨第二次不分區立委的席次，投入立委的選舉工作，後來由行政院派任中部辦公室的執行長，為了縣長選舉，她照樣辭官參選。即使這場選舉艱困，但我們不能放棄。除了黨中央會派駐人員予以協助以外，他請大家跟蔡培慧站在一起，「我們一定要贏得這場選舉的勝利」。

第三，他在1月18日宣誓就職之後，特別提出來民進黨面對台灣新時代的使命，就是守護台灣，以及增進台灣民主和平跟繁榮，這屬於是短、中、長期的工作；也提出兩項任務，就是團結黨內，也團結社會，並且為台灣提出下個階段發展的國政藍圖，這屬於短期跟中期的工作。

賴清德指出，另外一個是，提出四項黨務革新，這是屬於短期的工作，他請中執委，特別在黨務革新的時候，能夠鼎力支持，讓台灣社會看到民進黨所展現的決心，也看到民進黨在這次敗選之後，回應社會期待的種種作為，重新贏得台灣社會對民進黨的信賴，從而能夠進一步爭取國人給予我們機會、服務社會大眾的機會。