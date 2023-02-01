「圍棋女神」黑嘉嘉熱衷公益活動，尤其十分關注身心障礙者的照護議題，今年首度受邀擔任第一社福momo百元捐的愛心大使。（第一社福提供／林良齊台北傳真）

據衛福部2021年統計，我國身心障礙者人數計120萬人，其中45歲以上的中高齡心智障礙者共有2.7萬人，隨著台灣邁向高齡化社會，「老人照顧老憨兒」勢必成為心智障礙照護的高度挑戰。當父母老邁、健康有狀況、收入不穩定等情形，往往因走投無路而發生人倫悲劇。

第一社福照顧和訓練中重度心智障礙幼兒及成人已將邁入44年，針對18歲以上的心智障礙成人，由專業團隊因應個別身心特質與年齡，提供生活照顧、復健、體適能訓練及多元休閒活動等服務內容。在機構服務的心智障礙成人當中，約有26％的服務對象超過40歲，超過61％的父母超過60歲以上，基於部分年邁體衰的家長對心智障礙者的照顧力不從心，或因家庭變故導致無家可歸，也提供｢全日型｣及｢夜間型｣等照護服務模式，提供延緩中高齡者老化進程的專業支持、終身安養服務。

如重度智能障礙者阿文，10年前至永愛發展中心接受日托服務，服務初期，因具有自閉症的特質，對環境變化相對敏感，融入團體生活也稍顯困難，容易情緒爆發，出現破壞行為或暴衝的情形，經由中心各專業人員介入提供服務，社工協助陪同就醫與醫病溝通、教保員使用結構式教學與因果卡，再由教保員的引導操作，減緩阿文的不安全感，提升阿文的意願度與自我訓練，去年經過評估，阿文正式轉入全日型服務，也讓阿文媽媽卸下肩上的重擔。

「圍棋女神」黑嘉嘉熱衷公益活動，尤其十分關注身心障礙者的照護議題，今年首度受邀擔任第一社福momo百元捐的愛心大使，呼籲社會大眾捐款支持第一社福雙老家庭服務，一起成為第一社福的支持力量。捐款可洽第一社福基金會。