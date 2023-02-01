南投縣人口老化，草屯鎮朝日長照從住宿型機構，跨足居家服務，並在中興新村成立居家服務據點，同時當做縣議員簡千翔選民服務處；縣長許淑華前往致意，期許更多老人家得到良好照顧。

簡千翔表示，朝日長照從住宿型模式，跨到居家型服務，可以專業和經驗提供更好的服務，因為朝日有專業的醫護人員、社工、還有營養師做為後盾，整合專業人員成立居家服務據點，可以駕輕就熟，未來也計畫在南投成立日照中心，做多元化的服務。

南投縣議員簡千翔扮演財神爺，發小紅包給民眾。（楊靜茹攝）

朝日長照1日在營北里成立居家服務據點，簡千翔和地方人土聯袂揭幕，並扮演財神爺發送小紅包給參與的民眾。

簡千翔擁有英國教育博士學位，也在南開科技大學福祉系授課，他的學生有多人投入居服員行列，師生一起為銀髮族服務，成為老人社福的亮點。

簡千翔說，他從英國回來先投入幼兒教育，深刻感受到台灣社會的少子化和高齡化問題，他經營朝日住宿型長照，安排幼兒和老人互動，「老幼共學」成為機構最大的特色，也受各界肯定，100床的容量始終維持滿床。

他說，居家長照即是接受有需求的家庭申請，居服員到宅服務，除了照顧失能或失智的家人，也提供餐食照顧、家務協助、陪同外出、陪同就醫、沐浴洗頭和喘息服務等；低收戶由政府全額補助，一般戶由政府負擔84％，民眾只需自付16％的費用。

許淑華表示，簡千翔的住宿型長照經營有聲有色，再投入居家長照，訓練有素的居服員到宅服務，專業的醫護人力也是良好的後盾，品質讓人有信心。