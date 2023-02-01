胡歌已婚當爸「女兒剛出生」 甜洩愛妻真實身分 @chinatimesent

40歲大陸男星胡歌昨在1月的最後一天拋下震撼彈，不僅宣布已婚，還剛跟太太生下一個女娃，而胡歌過去曾和女藝人交往，包括江疏影，但讓他最愧疚的是大他4歲、演出《澀女郎》「哈妹」一角的薛佳凝，當年胡歌發生車禍，薛佳凝不離不棄自願停工照顧對方一年，分手後傳出薛佳凝又帶髮修行一年，如今胡歌傳出婚訊，薛佳凝昨正在片場拍片，被指表情看來有些落寞。

胡歌2002年拍攝《天下無雙》時和薛佳凝相識傳出緋聞，但兩人都不認，4年後胡歌出車禍，薛佳凝第一個趕到醫院探視，戀情才曝光，胡歌當時傷勢嚴重，有破相危機，為此，薛佳凝為了照顧男友推掉所有工作一年，每天還煮豬皮湯好讓胡歌傷口早點癒合，不離不棄的感情令人動容，兩人卻在2009年分手。

胡歌昨官宣結婚，大陸媒體拍到薛佳凝在片場神情落寞。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

和薛佳凝分手後，胡歌曾在《魯豫有約》表示：「我最大的遺憾就是從來沒有在大庭廣眾下去感謝過她（薛佳凝）」，並強調：「她是真的很好」，而薛佳凝後來傳出帶髮修行一年，並寫下期許：「心裡不再有那麼多自我，開始裝得下更多人的幸福」。2021年薛佳凝演舞台劇，胡歌被直擊當小粉絲，在台下猛照相，之後更受邀上台，站在薛佳凝身邊一起大合照，引來網上瘋傳兩人復合。

網友留言安慰薛佳凝（圖／翻攝自薛佳凝微博）

對此，胡歌經紀人當時否認，表示胡歌是認識舞台劇導演才去捧場，沒想到被叫上台的橋段讓外界多想，「引起了那麼多不必要的揣測，實在不好意思！」。而胡歌昨官宣結婚，新娘不是薛佳凝，《推理君江小宴》同時間拍到薛佳凝正在片場工作，沒有太多表情，若有所思的模樣讓人心疼，網友也湧進薛佳凝的微博留言洗版說：「胡歌女兒出生了，希望你也早日找到自己的幸福」、「胡歌生孩子了，我第一件事想來看看你……希望你幸福！」、「意難平，終究還是意難平，希望姐姐你找到一個極好的另一半」、「沒有在對的時間裡遇到對的人，也就沒有對的結果。望你早日遇見屬於你的對的人，餘生平安喜樂」。