傳承逾60年的池上元宵擔飯繞境活動將於5日登場。（資料照片）

傳承逾60年的池上元宵擔飯繞境活動將於5日登場。（資料照片）

傳承逾60年的池上元宵擔飯繞境活動將於5日登場。（資料照片）

傳承逾60年的池上元宵擔飯繞境活動將於5日登場。（資料照片）

池上鄉長林建宏說，「擔飯」由商家或信徒準備豐盛食材設宴，如同驚喜包，只有當天才會知道有哪些料理，歡迎民眾到池上感受農村純樸文化風情。（蔡旻妤攝）

傳承逾60年的池上元宵擔飯繞境活動將於5日登場，有別於其他地區元宵活動，除有15隊宮廟繞境，晚上則有擔飯及藝陣展演。池上鄉長林建宏今天在記者會表示，「擔飯」由商家或信徒準備豐盛食材設宴，所呈現的料理，如同驚喜包，只有當天才會知道，歡迎民眾到池上感受農村純樸文化風情，免費從第1攤吃到第50攤。

池上鄉信仰中心玉清宮每逢元宵節，就會邀集鄉內的大小廟宇一起繞境為全鄉祈福。傍晚時由輪值的村民準備菜餚犒賞遶境人員，豐盛的美食提供陣頭及信眾免費取食，有店家相傳被取食愈多、來年生意愈興隆，因此擔飯供食愈發興盛。

池上獨有的「擔飯文化」，自1950年開始，活動至今已有一甲子的歷史，每年各村輪值辦理擔飯，而今年值年村落為人口最密集、同時也是最大村「福原村」主辦，將傳統擔飯的挑扁器具以小品方式重現出早期人與人間厚傳情味道。

林建宏說，台東的孩子們的春節是要到元宵結束後，才算是過完年，有許多旅外工作的子弟及外地遊客也都會慕名而來。今年共15祖宮廟輪番上陣，文武陣頭表演相當精采，前2年因疫情停辦，今年會在防疫規範下擴大舉辦，期望透過活動將最樸實、傳統、傳情的擔飯文化找回來。