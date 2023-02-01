行政執行署屏東分署7日將辦理「123拍賣會」，此次將法拍座落枋山的透天厝持分，老闆因雇用非法移工蓋大樓遭查獲，罰款55萬元遲未繳納，查出名下有棟持分透天厝，此次將作為標地物進行拍賣。

屏東分署表示，老闆為營造公司下包商，2015年間雇用8名印尼移工在淡海新市鎮新建大樓工地綁鋼筋，經移民署專勤隊查獲移工原是申請來台在漁船或塑膠廠工作，或從事家庭看護，卻離開原就業地失聯後，在他承包的案場擔任綁鐵工。

新北市政府勞工局以聘僱他人所申請外國人工作，違反就業服務法規定，對他開罰55萬元，但他遲未繳納，案件移送至屏東分署執行；將他名下位於枋山佔地44坪的透天厝進行法拍，目前已進入二拍，底價39萬1000元。

另依法移工收容期間伙食費及遣返所需旅費，亦由業者負擔，屏東分署呼籲大家千萬不要僱用非法外籍勞工，避免得不償失。

此次聯拍動產物件全部為股票，地下金融教父萬眾所持有的華泰商銀股票377股上次未拍出，此回進入二拍，只要達一拍底價一半就有機會帶走；另還有群祺科技與台畜敦南股份有限公司股票，2月7日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。