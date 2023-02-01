「菩月樂齡公益信託」得知敏道的需求，決定出手幫忙，今由玉山銀行朴子分行代表捐助48萬6000元給敏道作為購置生活輔具的經費。（敏道家園提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣敏道家園有許多服務對象因行動不便，缺乏自主性運動，影響健康甚鉅，加上照護人員高齡化，敏道家園為此發起勸募，欲購置輪椅律動機、拍痰背心等生活輔具，繼日前中正大學中文系教授王瓊玲新書義賣募得71萬元後，玉山銀行受託「菩月樂齡公益信託」也出手幫忙，今由玉山銀行朴子分行代表捐助48萬6000元給敏道家園，加上其他小額捐款，勸募基金已達標。

敏道家園服務對象大多為重度、極重度多重障礙個案，目前收容114位服務對象中，約有70位無行走能力，行動上必須仰賴輪椅、助行器等輔具，進食也需由工作人員協助餵食或使用鼻胃管灌食，行動不便間接影響身體健康，敏道家園便發起勸募購置生活輔具基金活動，希望購置生活輔具幫身心障礙朋友增加被動運動的，另外，照護人員高齡化是另一項隱憂，輔具的運用可以降低人員職業傷害，讓照護更有效率。

「菩月樂齡公益信託」得知敏道的需求，決定出手幫忙，今由玉山銀行朴子分行代表捐助48萬6000元給敏道作為購置生活輔具的經費，另也給敏道家園114位身心障礙朋友每人1000元紅包，作為他們平日生活的零用金，合計共60萬元，敏道家園則回贈感謝狀及身心障礙朋友手工製作的卡片，表達內心深深的感謝。

日前王瓊玲在敏道發表新書《春閨夢─那些被留下來的女人》，現場新書義賣獲熱烈迴響，王瓊玲並將新書版稅捐出，當天共募得71萬8000多元，敏道家園表示，有了這兩大筆捐款，加上其他的捐款，勸募基金已達標。