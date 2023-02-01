桃園市政府就業職訓服務處今年與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心共同辦理挖掘機操作專班，提供30個免費參訓名額並加碼補助考照費用。（桃園市政府就業職訓服務處提供／陳夢茹桃園傳真）

為協助待業勞工取得一技之長，並解決營造產業缺工情況，桃園市政府就業職訓服務處今年與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心共同辦理挖掘機操作專班，提供30個免費參訓名額並加碼補助考照費用，盼能培養專業機具操作人才投入就業市場。

就服處表示，今年度的挖掘機操作專班課程從3月24日至4月24日，其課程內容包含專業知識、操作安全、技術實作及機具檢修等，需經過160小時的扎實訓練，這次訓練場地位於國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心，更是全國唯一輔導退除役官兵職業訓練的專屬職訓機構，訓練場館相當齊備、職類多元，受訓的學員也可在學習過程中透過反覆練習直接演練備考。

就服處指出，今年更加碼鼓勵學員在受訓後報名，並趕緊參加勞動部重機械操作（挖掘機）技術士考試，市府也將會補助學員的考取技術證相關費用。就服處處長劉玉儀說，桃園是全台第一的工業科技大城，將持續致力招商、引資，讓更多企業到桃園設立公司及工廠。

劉玉儀說，此外，為配合航空城的開發計畫，加上營造產業求才需求大增，因此希望藉由開設挖掘機課程提供專業的訓練機會，以培養學員投入職場所需技能並解決營造產業缺工情況，學員在受訓後，就業中心會提供一案到底的就業服務，協助學員尋找合適職缺，另也歡迎待業中的民眾，只要年滿15歲以上，到3月3日前都可以持國民身分證至桃園、中壢就業中心或12區就服台報名參訓。