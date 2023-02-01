市長魏嘉彥（中）與同仁提「賺錢兔」小燈籠，造型可愛。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

元宵節提燈籠是傳統民俗重要活動，花蓮市公所推出造型可愛的「賺錢兔」元宵燈籠，內有小燈泡，夜間綻放出七彩光芒，隨著提把前後擺動，可愛的兔兔也會靈活的搖晃，模樣逗人喜愛。2月2日上班時間在市公所供免費索取，數量有限、送完為止。

市長魏嘉彥表示，今年是兔年，花蓮市公所製作應景創意紙雕小燈籠，「賺錢兔」小提燈，結構運用紙張的切割，只要按照數字依序組合就能拼裝完成，兔身是應景的紅色，側身象徵錢幣的圖案還會旋轉，相當討喜。

魏嘉彥表示，小燈籠能透過DIY動手拼裝完成，過程中還能增進家人情感，也為佳節增添歡樂的氣氛。並提醒民眾，使用後的廢乾電池要妥善回收，一起為環保盡一份心力。

市公所表示，「賺錢兔」小提燈將於2月2日起於花蓮市公所一樓大廳發送，喜愛小提燈的民眾，可於周一至週五，上午8時30分至12時及下午1時30分至5時，前往市公所免費索取，一人限領一份，送完為止。並提醒仍在防疫期間，進入市公所請戴上口罩。

此外，花蓮市公所於2月4日至5日，在花蓮遠東百貨正門口和平廣場舉辦「五行元宵-繪燈趣」，市公所及遠東百貨將提供1200份兔年限定燈籠，在2月4日晚間7點10分免費發放。

「五行元宵-繪燈趣」兩天的活動有客語猜謎、闖關及彩繪燈籠，還有精彩的表演，詳情可到花蓮市好客會館粉絲頁查詢，市公所歡迎大家一起來提燈籠、玩遊戲，看表演，鬥鬧熱。