隨著年紀增長，記憶力也逐漸退化，常常忘東忘西。藥師李翊弘和鄭琳珍指出，健忘雖然和老化有關係，但其實也是失智症的徵兆之一，不可輕忽，同時列出了4種能預防失智症的方法，包含增加有氧運動、學習新事物、控制四高以及攝取麥得飲食。

李翊弘和鄭琳珍在臉書粉專發文指出，失智症屬於不可逆、漸進的中樞神經退化，是由腦神經疾病、全身系統性疾病（腦中風、高血壓）、腦部受傷、藥物、長期代謝失調（糖尿病、肥胖症）或營養失衡，引起持續性認知功能下降的疾病。患者不僅會記憶力衰退、還會出現性格劇變、情緒異常波動、思考邏輯與判斷能力下降、針對時間和地點認知混亂、妄想或幻想等症狀，嚴重者甚至會失去生活自理的能力。

藥師表示，失智症好發於65歲以上長者，目前沒有藥物能完全治癒，幾個大型流行病學研究指出，通過長期檢測血壓、血糖、血脂肪、體脂率、腰臀比、雌激素濃度後發現，中年肥胖、體脂肪越高，掌控處理資訊的大腦皮質灰質和負責掌管記憶的海馬迴體積就會越小，腦部無法有效處理任務，就會出現各種失智的症狀，研究也證實，只要維持良好的生活習慣，失智症其實是可以預防的，藥師也列出了4種預防失智症的方法。

▎增加有氧運動、鍛鍊身體

運動能減脂瘦身，還能夠改善腦部血流量，腦部得到更多血流灌注，就相當於得到更多氧氣和醣類等營養素，判斷、控制、反應、思考、學習與專注等能力就會更好。

▎學習新事物、腦力激盪

透過學習各種事物，刺激大腦思考能力或提升創造功能，都能降低罹患失智症的風險。

▎控制四高（高血壓、高血脂、高血糖、高體重）

三高疾病會影響血管通透性與血流通暢度，對腦部有影響；另外肥胖也是失智關鍵因子，研究顯示就算只減少5%體重，都能改善腦部功能。

▎心智飲食，精準營養攝取

能降低53%失智症罹患率的心智飲食又稱「麥得飲食（Mind Diet）」，結合能控制血壓的「得舒飲食」，與能降低心血管疾病的「地中海飲食」，提倡多吃植物性食物與未加工食物，簡單烹調並限制攝入反式脂肪與飽和脂肪酸，以延緩大腦退化。

而麥得飲食包含以下10大類食物：

1、深綠色蔬菜：如菠菜、地瓜葉、青江菜、芥藍菜等。

2、色彩繽紛的蔬菜：如南瓜、紅蘿蔔、番茄、彩椒等，富含各類植化素，能消除自由基，提升記憶力。

3、未調味的堅果類：如腰果、葵花子、核桃等。

4、水果建議多攝取莓果類：如草莓、桑葚、藍莓等，富含花青素，能抗氧化，消除自由基。

5、豆類：如豆腐、黃豆芽、豆漿、豆干等，富含卵磷脂，能使腦部靈活，提升記憶力。

6、家禽類：因紅肉飽和脂肪較多，所以麥得飲食推薦多攝取雞、鴨、鵝肉類，肉類富含膽鹼，能刺激腦細胞再生。

7、魚類：例如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、虱目魚等，富含Omega-3脂肪酸，能強化腦神經，維持微血管暢通。

8、全穀類：指加工程度較低的澱粉類，如糙米、燕麥、蕎麥、藜麥等，富含維生素B群，能降低半胱胺酸濃度，減緩大腦退化，且豐富的膳食纖維能降低血中膽固醇。

9、植物油：如橄欖油、苦茶油、芥花籽油等，富含多元不飽和脂肪酸，能有效抗氧化，維持微血管暢通。

10、紅酒：建議一天飲用120ml的紅酒，因富含白藜蘆醇能抵抗氧化壓力，降低大腦損傷。