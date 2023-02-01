馬來西亞女星李元玲，擁有高超琴藝被封為「鋼琴女神」，人氣爆棚的她，如今累積超過300萬粉絲追蹤，日前曬出穿著比基尼的辣照，只見32C火辣上圍和傲人魔鬼身材一覽無遺，還不忘要粉絲做出二選一的抉擇，立刻掀起討論熱潮。

李元玲在instagram曬出身穿白色圓點比基尼辣照，只見渾圓傲人上圍呼之欲出，一條海溝級的深邃事業線更是清晰可見，讓人看得血脈賁張，側身面對鏡頭的她，除了不科學的火辣S曲線一覽無遺，結實腹肌及性感蜜桃翹臀，凸顯出健身有成的完美體態，她也不忘對粉絲甜喊：「喜歡哪一張」，短短時間就吸引近13萬粉絲按讚朝聖。

對此，粉絲紛紛留言：「小孩子才做選擇，我兩張都要」、「不能這樣讓我選......我喜歡的是有妳的每一張」、「最喜歡第一張，也喜歡第二張」、「第一張，除了美還是美」、「第二張曲線好棒」、「第一張，整體姿勢線條比第二張效果好」、「有設密碼才能看的哪一張」、「有你的那張最美」、「這身材真的是逆天了，也太好了吧」、「我很花心，兩張都很喜歡」、「都喜歡，都很美很漂亮」。

李元玲先前開放問答時，得知粉絲遇到詐騙後，不忘分享昔日曾被台灣經紀人及前男友捲款潛逃的慘痛經驗，還附上哭臉表情，可見即便事隔多時，仍舊耿耿於懷，至於被問到何時來台舉辦粉絲見面會?她不賣關子直接公布「4月在台北有一場」，讓所有人全都樂歪。