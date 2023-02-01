不論是店內消費還是店外使用，富邦Costco聯名卡都進行了大幅度權益升級。首先，Costco賣場消費回饋將從過去的1%躍升為2%無上限，小至牛奶、衛生紙等日用品，大到3C家電、名車等高價位商品，一律享有2%無上限回饋，讓不少會員大呼誠意十足。而近年受疫情影響，線上購物的使用率持續攀升，富邦Costco聯名卡也與時俱進，將Costco線上購物權益從1%回饋調高到3%回饋無上限，滿足卡友全方位購物需求。至於Costco自助加油回饋，雖然與過去相同皆為3%回饋，但北富銀也貼心把每月加碼回饋上限拉高至兩倍，用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。

不只Costco通路回饋令人驚喜，富邦Costco聯名卡卡友還享有豐富多元的店外優惠。其中，店外一般消費從過去的0.5%提高為1%回饋無上限，如繳交保費則享0.5%回饋；精選通路也月月好康不斷，包括搭乘高鐵享最高12%回饋、指定餐飲以悠遊卡支付享最高10%回饋，同時到指定旅行社、航空公司、運動用品、藥局、藥妝或影音平台消費最高享5%回饋，早辦早享受，好事加倍多！

新卡上市，當然少不了新卡滿額禮，卡友在活動期間內首次申辦富邦Costco聯名卡並消費滿額，可享500元好多金回饋；如果在申辦富邦Costco聯名卡時，同步申辦自動扣繳Costco續期會員年費，首次續會費扣繳成功還可享500元折抵。好多金是富邦Costco聯名卡專屬回饋機制，所有回饋都會換算成好多金，1元好多金等同現金1元，可折抵店內刷卡消費或Costco會員年費，相當實用。

富邦Costco聯名卡將發行世界卡、鈦商卡及鈦金卡3種卡別，全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能，並享有機場接送、機場外圍停車及各種飯店美饌折扣。世界卡主打高消費商務族群，額外提供機場貴賓室、高額旅平險等飛航權益；鈦商卡及鈦金卡則可憑Costco會員身分免信用卡年費。依客群需求打造專屬優惠，透過精緻化的分眾經營策略，為卡友創造更愉悅美好的服務體驗。

目前Costco擁有超過300萬會員基礎，會員續卡率9成以上，超高的會員忠誠度，再加上富邦Costco聯名卡權益全面升級的加持，預計將引發台灣史上最大一波換卡潮。為方便會員提早完成新卡申辦，北富銀特別規畫多元申辦管道，即日起消費者可至北富銀各地分行現場辦卡，或自3/1起在全台Costco賣場服務櫃台申辦；此外，也可利用Costco和北富銀的官網、App或北富銀LINE官方帳號線上申辦。為加速辦卡效率，北富銀特別運用大數據及AI智能審核優化申辦程序，若同時兼具北富銀卡友及Costco會員身分，透過智能驗證，即可快速核發兼具會員卡及信用卡功能的二合一卡，讓申辦流程更簡易快捷。