美國商務部格雷夫斯（Don Graves）在華府表示，目前還不能講這筆協議是什麼。但這位副部長卻直接了當地說，肯定是可以跟日本以及荷蘭這兩位朋友談談。

上周，彭博社曾指出，美日荷的這項半導體禁售令協議已定案。經查證後，路透社也證明的確屬實。美國商務部曾透露，將繼續與盟友就出口管制來協調。同時，意識到多邊比單邊更能有效控管，外國優先加入這些管控事宜。

2022年10月，美國祭出全面限制出口半導體機台設備至中國大陸，試圖要阻撓北京政府更加深化晶片產業，以及不讓解放軍軍事肌肉有機會再增大。但美國要達成目的，需要日本與荷蘭共襄盛舉，因為機台大廠東京威力科創（Tokyo Electron）以及艾司摩爾（ASML），前者屬於日本，後者則屬荷蘭。

元月25日時，荷蘭以及日本官方代表在美國華盛頓，參加由白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）所主持的會議，就諸多事項廣泛討論。同時，在被問到是否提及半導體方面協議時，美國總統拜登也不諱言表示，的確討論不少事情，但很多都是不公開的。