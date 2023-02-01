目前道瓊指期跌0.21%，標普指期跌0.26%，那斯達克指期跌0.37%。

華爾街股市在1月強勁上漲。周二道瓊工業收盤上漲1.09%。標普周二上漲1.46%，收於自2019年以來最佳的1月表現。那斯達克周二上漲1.67%，並為22年來最佳的1月表現。

聯準會將於周三稍晚公佈利率決議，市場預計將升息25基點(1碼)。周二衡量工資上漲情況的就業成本指數顯示，第四季的薪酬上漲了1%，低於道瓊預估的1.1%上漲。

交易員如往常可能正搶先一步預期聯準會將公佈一個更為鴿派的論調，或是尋找聯準會暫停或政策轉向的跡象。

Lazard首席市場策略師Ron Temple在一份報告中表示：「2022年激進的緊縮政策已導致通膨減速，但是目前的(通膨)水準仍高得令人無法接受」，「鮑爾(Jeremy Powell)的工作就是明確地指出聯準會遏制通膨的承諾」。

財報季將持續進行，周三有Peloton和Meta將公佈上季業績。