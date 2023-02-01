台中媽祖國際觀光文化節將在大甲鎮瀾宮推出台灣青年舞團表演。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局舉辦今年「台中媽祖國際觀光文化節」結合山、海、屯及城區等12家宮廟接力安排藝文表演，自1月26日春節大年初五起登場。文化局今天表示，4日至5日元宵節將在樂成宮、浩天宮、福興宮、鎮瀾宮及萬和宮安排5場演出，與民眾歡慶佳節。

台中媽祖國際觀光文化節已舉辦10多年，每年農曆三月起，陸續在新社九庄媽、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮、大肚萬興宮、南區樂成宮、中區萬春宮、豐原慈濟宮、梧棲朝元宮、社口萬興宮、北屯南興宮、大里杙福興宮等12座宮廟，輪番安排大型綜藝晚會、歌仔戲、音樂舞蹈等藝文演出，融合民間信仰與傳統文化藝術表演。

文化局表示，元宵節前有5場演出，2月4日晚間樂成宮場次，有身聲跨劇場、身聲擊樂團及HOt SHOCk樂團；浩天宮場次則邀請無双樂團、金宇園掌中劇團及街頭藝人水管阿民演出；福興宮場次邀請十鼓擊樂團結合歌手翁鈺鈞及瓊瑢舞蹈團演出。

文化局說，大甲鎮瀾宮將2月5日晚間將舉行媽祖起駕日期擲筊儀式，媽祖觀光文化節活動舞台設在順天路和蔣公路口，將邀請齊天表演藝術團、台灣青年舞團及街頭藝人，並台語男歌手陳孟賢、歌后黃妃到場演出。

2月5日晚間萬和宮場次將邀請明華園日字戲劇團帶來大戲《周公法鬥桃花女》，熱熱鬧鬧與民眾歡度元宵佳節。 此外， 2月4日福興宮、樂成宮及浩天宮場次；2月5日萬和宮場次都舉辦限量摸彩券活動。