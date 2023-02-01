男星李沛旭去年7月宣布和圈外女友結婚的好消息，便不時在社群網站放閃。他近年投入健身事業，練出一身超狂肌肉，常常分享自己去健身房的經驗，卻被酸民攻擊「都不練腿、腿很細」，他也不忍了，首度公開全裸自拍照，直接秀出超粗壯的下半身，掀起熱烈討論。

李沛旭熱衷健身後，但常常遭到酸民狠嗆不敢拍下半身，因為都不練腿所以不都不拍腿，甚至稱他腿很細是「鳥仔腳」等等，李沛旭也不忍了，今(1)日在社群平台上曬出全裸照回擊，大尺度畫面驚呆一群網友。

他在社群平台上直接PO出全裸照秀出自己健壯身材，只見他打開浴袍，直接曬出搶眼的六塊肌，精壯的胸肌、大腿肌上甚至還有明顯的青筋，而一絲不掛的他，私密處用18禁貼圖遮住，馬上引起網友熱烈稱讚。

其實，李沛旭熱愛健身到因此跟老婆結緣，他透露兩人是在健身房認識，「我在練的時候很專心，不會看其他妹，非常刻苦的訓練，她來我IG留言，說那天在我旁邊練，聽到我嘶吼聲，讓她覺得自己應該要多做幾下」，同為健身愛好者，李沛旭與老婆相談甚歡，直到現在兩人依然相當恩愛。