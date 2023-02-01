睽違23年又回到台北舉辦的台灣燈會，1日開始試營運，5日就會正式登場，卻被北市議員張志豪發現，中央展區的日文燈飾不只台灣人看不懂，就連日本人也被搞的霧煞煞，文法嚴重出錯。對此負責中央展區的交通部也已經委請廠商撤下，台北市長蔣萬安今上午被問及此事，表示會跟中央積極溝通，共同努力合作將這次的燈會辦得圓滿成功。

張志豪昨表示，自己的助理在日本長大，日文能力非常強，到議會上班前經過北市府對面、議會周遭的燈區時，發現有很多中文、英文、日文字樣，但日文內容卻讓人看不懂。文法出現嚴重錯誤，只是很直覺地將中文翻成英文，根本不通順。

2023台灣燈會將於2月1日起至4日試營運，並在2月5日至19日開展，此次燈會由交通部觀光局、台北市政府合作舉辦，其中交通部設的中央展區位於國父紀念館、市府前廣場，包括1座主燈、3座副燈，以及6大主題燈區；負責該展區的交通部已經委請廠商撤下日文燈牌，張志豪則再發文肯定中央，表示，不會拿這些事情來批鬥交通部，「We Care的只有是非，不是意識形態。」

除燈牌外，昨也被北市議員鍾佩玲發現，展區有滅火器竟然過期1年多，而且導覽指示牌不足外，地圖也沒標明現在位置，就怕旅客想賞燈先迷路。台北市觀傳局為此在今日召開記者會，並且強調針對導覽地圖及導引牌部分，目前正佈建修改，活動期間市府團隊巡場也會主動發現及通報問題並進行改進，相關資訊將隨時配合實際狀況滾動修正於官網。

蔣萬安今下午前往參觀國際書展，會後受訪被問及燈會相關缺失，蔣萬安表示，日文翻譯這個問題是在中央展區，第一時間中央的交通部也做了處理，接下來市府也會跟中央來積極地溝通聯繫，共同努力合作將這次的燈會辦得圓滿成功。

另針對北市是否再增加行人清潔箱（公共垃圾桶），蔣萬安表示，研考會在2020年就做了一份調查，有超過七成的民眾是希望增設垃圾桶，市府會透過專業的評估，以及了解民眾的意見，然後有需求的地方來增設垃圾桶，透過多管齊下的方式，就現階段我們來盡量達到市容環境整潔為目標，同時也要宣導民眾發揮公德心，家裡的垃圾不要拿到這些公用垃圾桶來倒，市府也會加強相關清潔隊來巡檢，來維持整個環境的整潔，這是最重要的目標。