新冠肺炎肆虐以來，中醫變得相當熱門，中醫不僅在治療病況的效用被看見，染疫後的身體調理也備受關注；因此知名連鎖中醫集團-馬光醫療網全台17家院所，共開出百名職缺，除了強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員、顧客服務專員CRM、儲備主管、藥師等人才。

目前在馬光醫療網旗下院所共計有將近560位員工，不同於傳統企業「由上而下」的管理制度，馬光突破傳統採取「由下而上」的規則，就是要讓基層員工的內心想法可以更直接的表達出來並受到重視，也讓主管和員工能夠擁有更好的溝通管道。

而員工的薪資也備受關注，馬光醫療網開出護理人員起薪33K-34K起、診助人員及顧客服務專員CRM起薪30K-35K起、儲備主管38K-43K起、藥師56K-62K起等薪資條件；且年年調薪5至7％，除了年終之外，每季還有25％的優渥分紅制度。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，馬光除了起薪比別家診所高，還有季分紅、年終及盈餘分紅，並將每位員工當股東，每一個月盈餘中的25％都會存下來，一季會發給員工，所以基層員工一個月領4萬元以上是基本的。

黃福祥說明，由於在拓展新院所有做一系列的規畫，今年預計在全台各地開立5家院所，其中包括於今年第二季做出創舉即將在高雄開設婦幼專屬的中醫診所，在台南北區、彰化、台東也會於今年陸續地開設新院所；因此除了在第一線的護理人員、診助人員及顧客服務專員CRM等人才需求上有逐漸增加之外，也有釋出較高階的院所行政主管的職務，不限醫務本科經歷，歡迎各界的優秀人才可以一起加入馬光這個大家庭。