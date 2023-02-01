國內新冠疫情1日新增3萬多例，台中市校園防疫不敢鬆懈！教育局指出，即日起至2月12日啟動開學前校園清消作業，暫停校園場地開放；由環保局及各區清潔隊攜手合作，全市公私立各級學校及公立幼兒園戶外公共區域進行消毒清消，各校園清消期間暫停對外開放。

環保局及各區清潔隊，針對校園戶外公共區域環境清消，共同守護校園防疫安全。（台中市政府提供）

教育局說，雖國外邊境逐步解封，國內防疫也漸鬆綁，戶外已可免戴口罩，但春節連假期間，國人多有探親、旅遊活動，民眾南來北往頻繁，易增加呼吸道疾病傳播風險，為防範疫情進入校園，環保局及各區清潔隊協助開學前完成427所公私立高中以下學校、公立幼兒園及實驗機構，共481處校園室外公共區域消毒工作。

教育局表示，面對各級學校將於元宵節過後陸續開學，針對各班級教室、宿舍、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域，由學校定期進行常態性環境清潔消毒，並應保持環境通風，確保安全無虞。目前消毒期間各級學校校園即日起到2月12日止，全面暫停開放。

教育局指出，春節假期開始上班後，疫情有升溫的趨勢，中央流行疫情指揮中心1日說明最新疫情，全國新增31501例本土個案，較上周三多15172例，增約92.9％，其中台中市新增3950例；新冠肺炎疫情仍可能繼續升溫，開學後師生返回校園，千萬不能掉以輕心。

教育局強調，未來除每日落實師生健康監測、加強宣導呼吸道及咳嗽禮節，針對師生經常接觸的公共區域也應定期清潔及消毒。提醒家長如孩子出現疑似呼吸道症狀應儘速就醫，落實生病不上班、上課。尚未完成COVID-19疫苗追加劑的學生，應預約施打疫苗，提升自我保護力，共同守護校園防疫安全。