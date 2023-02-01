總兵署前高達7公尺的熱氣球主燈，寓意著帶領民眾起飛航向新旅程。(圖／金門縣文化局提供)

「幸福起點」的可愛玉兔群花燈，吸引大批民眾拍照打卡。(圖／金門縣文化局提供)

2023金門元宵燈節參觀路線，民眾可將車輛停放在各處停車場，輕鬆散步賞燈「趣」。(圖／金門縣文化局提供)

2023金門元宵燈節將於2／3至2／12回歸金城後浦小鎮舉辦，今年燈會融入街角藝術裝置，讓民眾夜間漫遊後浦小鎮的同時，還可感受傳統花燈與繽紛LED燈交織成的幻彩視覺饗宴，農曆春節期間的試燈已讓不少地區民眾驚嘆不已，燈節正式展開後將掀起活動最高潮，歡迎鄉親屆時同賞後浦燈節。

文化局表示，自去年底聖誕節開始，文化局就陸續在金城街區布置燈光藝術，引領節慶氛圍。今年為兔年，新的一年希望大家都能大展鴻「兔」，因此以高達7公尺的熱氣球作為主燈，球體燈片是特別向民眾徵件而來的金門美景照片，寓意著帶領民眾起飛航向新旅程，乘風追逐的同時又能飽覽金門美景。

文化局指出，除了主燈之外，在總兵署還可欣賞由國寶級燈藝師陳祖榮老師所製作的「麒麟獻瑞」傳統花燈，及「幸福起點」的可愛玉兔群，另外在浯江書院內更可以看到繽紛多彩的「乞龜」燈組，以及參與花燈研習的學生們精心作品「瑞兔呈祥」組合。

後浦小鎮遍地開花，在民權路安全島上魔幻的「吉兔迎新春」、西門外武廟科幻「祈願樹」，南門白鷺鷥翩翩的「吉光耀動」以及東門代天府「粉樂園」、金門商會的「福祿／鹿壽」、邱良功古厝前的「南瓜馬車」，以精彩的燈組串連起整個後浦街道。

此外，文化局更規劃一系列活動邀請民眾共度熱鬧又充滿藝文氣息的元宵燈節。2／4及2／5下午17時至21時在總兵署旁舉辦元宵親子創意市集，召集20攤金門在地特色美食及文創商品，更有不間斷的小丑魔術親子互動秀。

2／5元宵節晚上18時20分起，將在總兵署前廣場發送青春活力、閃亮兔耳朵髮箍，數量有限，送完為止。而活動最高潮則是在19時舉行的點燈儀式，有熱鬧滾滾的醒獅表演、精采絕倫的炫光舞以及活力四射的Candy Girls熱歌勁舞，更有闔家同歡的猜燈謎活動，歡迎大家一起來鬧元宵。

元宵節當晚除了總兵署前廣場精彩的點燈儀式外，19時在北鎮廟，還有金門家扶中心舉辦的元宵猜燈謎活動，同樣老少咸宜，歡迎大、小朋友共襄盛舉，讓後浦小鎮的元宵愈夜愈熱鬧。

值得一提的是，歷史悠久的金門元宵燈節已成為海峽兩岸知名的民俗節慶，歷屆金門書展主辦單位-海峽出版發行集團也主動提出贊助今年的元宵燈節，特別於2／4、2／5早上9時至21時在浯江書院，舉辦「書香兩岸迎新春」活動，現場將展出中華傳統文化簡體書，並於2／5下午14時、15時舉行2場兒童「剪唐詩」活動，邀請已在「藝起金門」臉書粉絲頁報名的小朋友從剪紙活動中認識唐詩文化意象。

文化局提醒，今年元宵燈節在後浦街區舉辦，為避免交通壅塞，建議民眾步行前往賞燈，從外地開車而來的民眾則可將車輛停放在浯江北堤停車場或是金門高中停車場、金城鎮公所後方停車場再步行前往各燈區，輕鬆散步賞燈「趣」。