新任行政院長陳建仁將在明日舉行行政院會，並邀請六都首長與會，新北市新聞局長張愛晶剛剛證實，已收到行政院通知，市長侯友宜將親自參加。
侯友宜今上午表示，行政院之前因疫情影響沒有找六都開會，他最近也在等開會通知，只要通知新北，新北一定會參加，他個人有空也一定會出席。
侯友宜說，只有中央跟地方一起合作，面對議題，才能讓國家發展更好，他也很期待會議，大家團結，希望六都很多意見都受到重視。
新任行政院長陳建仁將在明日舉行行政院會，並邀請六都首長與會，新北市新聞局長張愛晶剛剛證實，已收到行政院通知，市長侯友宜將親自參加。
侯友宜今上午表示，行政院之前因疫情影響沒有找六都開會，他最近也在等開會通知，只要通知新北，新北一定會參加，他個人有空也一定會出席。
侯友宜說，只有中央跟地方一起合作，面對議題，才能讓國家發展更好，他也很期待會議，大家團結，希望六都很多意見都受到重視。
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