台灣工藝研究中心受邀出席加拿大溫哥華知名的「農曆新年藝術節 」。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝師帶加拿大中小學生，體驗柿染的手作樂趣，品嚐珍珠奶茶。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究中心在加拿大「農曆新年藝術節 」展出「台灣色」，推廣天然染工藝。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究中心受邀出席加拿大溫哥華知名的「農曆新年藝術節（Lunar Fest）」，這次台灣工藝中心以天然染色工藝為主題，並讓5000名加拿大中小學生，體驗新竹新埔柿染的手作樂趣。台灣工藝中心主任張仁吉表示，期待透過活動，讓觀展的國際貴賓了解兼容自然、循環、平衡、寬容、生命力的台灣工藝精神。

加拿大「農曆新年藝術節」始於2009年，是當地著名的藝術文化展演活動，每年都會邀請加拿大原住民、多元族裔及台灣等國際藝術家共襄盛舉。疫後，2023年台灣工藝中心再度與加拿大亞裔協會合作，以「台灣色（Color of Formosa）」 為主題，在溫哥華格蘭維爾島藝文園區舉辦展覽及體驗活動。

台灣工藝中心指出，台灣傳統天然染就是台灣色，天然染工藝運用植物的根、莖、果實、果皮、花或葉萃取染料即「植物色」；或從動物軀體中提取能使纖維和其他材料著色的有機物質，富有生命力「動物色」；若以泥染、黃土染、墨染、碳染等粒子染材產生「礦物色」，近年環境友善、永續發展等當代思潮影響下，天然染工藝歷久彌新。

張仁吉說，台灣和加拿大都具多元族群特性，在臺灣這樣多元族群文化的背景下，工藝中心採分齡、分眾方式推展工藝，對兒童推動「工藝校園扎根驅動方程式計畫」，對青壯年提供「工藝學校」、「一日學徒計畫」、「工藝行旅計畫」，銀髮族群則以療癒陪伴為主題，推出「台灣綠工藝希望工程示範計畫」等，讓工藝美學在生活中無所不在。