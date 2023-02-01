苗栗縣竹南鎮慈裕宮是縣內歷史最久的媽祖廟，至今已有365年歷史，慈裕宮每年元宵節都有舉辦炸邯鄲活動，據聞台東知名炸寒單爺就是源自於此，今年慈裕宮炸邯鄲，同樣在元宵節當天傍晚展開，由4名壯漢抬著邯鄲爺神轎在中港地區遶境後，回到慈裕宮前廣場接受炮陣洗禮，藉以驅趕瘟疫，廟方配合炸邯鄲，舉辦盆栽特展，藉由一動一靜活動搭配，讓大家重溫元宵傳統。

竹南鎮中港慈裕宮元宵節歷史傳統活動炸邯鄲今年照常舉行。（謝明俊攝）

慈裕宮位在竹南鎮中港地區，在明清時期，大陸遷居來苗栗的移民往來，以及貨物進出，多半從竹南的中港溪畔的港墘碼頭，或是後龍公司寮碼頭出入，尤其是清朝乾隆朝時期，當地成為苗栗最繁榮的貿易港口，苗栗台3線山區生產的金紙原料，都集中在中港地區番社加工製成成品，也是全台最大的金紙加工地，中港慈裕宮歷經數度遷移，最後落腳目前廟址，有「小湄洲」的美名。

竹南鎮中港慈裕宮元宵節歷史傳統活動炸邯鄲今年照常舉行。（謝明俊攝）

慈裕宮舉辦炸邯鄲活動，歷史至少超過百年以上，台東知名的炸寒單爺，據傳就是源自於慈裕宮，但雙方各自發展至今，活動內容有些許差異，慈裕宮炸邯鄲是由4名打赤膊的勇士抬著玄壇元帥的小轎，由慈裕宮所在的中美里出發，遶境竹南鎮中港及周邊地區後，再回到慈裕宮接受炮竹轟炸洗禮，在遶境過程中，信眾也可以投擲炮竹炸邯鄲。台東炸寒單爺則是由乩身迎接寒單爺附身後，赤膊接受炮仗洗禮。

竹南鎮中港慈裕宮元宵節歷史傳統活動炸邯鄲已有百年歷史。（謝明俊攝）

慈裕宮炸邯鄲持續百年，2年前曾因疫情關係暫停1年，今年廟方繼續舉辦，但規範稍微縮減，邯鄲爺遶境範圍以舊中港地區為主，同樣是元宵節傍晚6時從慈裕宮出發遶境後回到慈裕宮後展開炸邯鄲。

竹南鎮中港慈裕宮元宵節歷史傳統活動炸邯鄲登場前，廟方舉辦盆景特展。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮元宵節歷史傳統活動炸邯鄲登場前，廟方舉辦盆景特展。（謝明俊攝）