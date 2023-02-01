「AcQUA源少年」由隊長黃莑茗、盧佾暘、李秉諭（貢丸）、林毓家、須弘道所組成，年後開工隨即帶來好消息，2月1日推出第三支主打單曲〈e步e步〉。被問到現實生活中遇到喜歡的對象會如何追愛？黃莑茗會跟對方多多聊天、互動熟悉彼此；林毓家屬於暖男類型，會幫對方買早餐，盧佾暘則是傾向平穩安定感、注重相處細節，須弘道也很注重細節，會觀察對方的生活，買早餐或是小東西給對方；李秉諭則是會暗中瞭解這個女生喜歡什麼，還有一些生活中的小細節，他說，當你做到那些平時男生不會注意到的小細節，例如走在馬路上讓對方走在內側，她就會覺得你很不錯。

ＭＶ中須弘道（右）優雅教導黃莑茗彈吉他。（種子音樂提供）

〈e步e步〉由黃莑茗、須弘道和作詞老師們一起參與作詞，成員們也挑戰演戲。其中黃莑茗戲份較重，跟團員們、女主角盧以恩都有較多對手戲，他開心表示，之前有一些戲劇經驗，這次開拍前有上了表演課，我覺得很酷！導演跟我講了很多方向，學習了很多戲劇技巧，引導我的演出，是很不一樣的體驗。

黃莑茗在MV中邀請女主角盧以恩來看自己的歌舞比賽。（種子音樂提供）

MV在逢甲大學取景拍攝，故事中黃莑茗想參加學校舉辦的一場歌舞比賽，但是在夢想面前卻陷入猶豫，有了團員們的鼓勵與女主角的出現讓他頓時充滿了動力，勇敢跨出一步，每一步一步前往最想去的方向。MV中特別呈現黃莑茗練舞的心路歷程，與回憶這段過往戀情背後的秘密。團員們不僅幫忙報名，還幫忙一起排練歌舞與傳授追愛秘笈，盧佾暘用心規劃暖男式送早餐、李秉諭帥氣教舞、須弘道優雅教彈吉他，甚至林毓家調皮地使出大玩偶絕招。他用最真實的心意寫下卡片，邀請女主角來看自己的歌舞比賽，最後順利完成比賽，大家一起開心慶祝。

AcQUA源少年推出單曲 《e步e步》，與女主角盧以恩開心合影，最上排左起至下方李秉諭、盧佾暘、林毓家、盧以恩、黃莑茗、須弘道。（種子音樂提供）

團內中演戲經驗最豐富的林毓家這次演起戲來得心應手，在劇情中提議讓黃莑茗穿灰色大狗玩偶布偶裝逗女主角笑，他笑說：「之前比較常演出壞學生，這次終於可以演出原本我很調皮的樣子，我平時就喜歡偶爾捉弄一下身邊的人，希望能讓大家都開心。」李秉諭印象最深刻的是教導女主角跳舞的片段；盧佾暘很喜歡這次安排劇情故事走向，裡面遞水給練舞結束的女主角這場戲讓他印象最深刻，呈現出貼心暖男感覺。須弘道則認為他拿DV去錄製毓家跟女主角逗鬧玩樂的畫面最有趣。

近期源少年將在2月11日到「2023新北市平溪天燈節」演出，目前也正在規劃3月份首次專場演唱會，滿心期待與粉絲們近距離互動。