麥當勞近日推出「玉兔迎春優惠券」，包括4塊麥克雞塊、大薯加1元多1件等，等於花50元能爽吃8塊雞塊，優惠從即日起到3月14日，持續42天，消息曝光引發網友大讚有省到，「雞塊+大薯點爆就對了」，還有網友列出最划算的套餐代碼。

麥當勞今天起至3月14日推出「玉兔迎春優惠券」，分8大系列，其中有4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，雙人餐、雙人早餐等優惠。

麥當勞為刺激消費，推出史上最殺「2023玉兔迎春優惠券」，即日起至3月14日連續42天從早到晚都可用。（圖／台灣麥當勞提供）

這波麥當勞優惠券推出後，不少網友在PTT表示這次的優惠很有感，「漲價後買一送一 ，勉強接受」、「有大薯給過」、「雙人CP值高，逼肥宅吃兩個？」、「以前都不屑吃，現在看到101元，真香」。

還有人分享CP值最高的點餐方式，尤其是代碼F37豬肉滿福堡雙人早餐，約5折優惠最省，「買一送一加甜心卡還過得去啦」、「F37很划算，便宜有感」、「B17，F27，F37這三個很可以」「大薯+雞塊+中飲點爆，A01+A03+A04*2=雙份八塊雞塊餐，有雞塊大薯中飲，價格204，單套102」。

但也有人失望，「1+1沒玉米湯，優惠券也不給玉米湯」、「雞塊6+6回不去了」、「大薯漲好多，要65元」、「一年只有這一檔能吃，其他時間都盤」。