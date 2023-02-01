員林市公所3樓禮堂一早喜氣洋洋，市長游振雄與公所同仁、代表會、各社區理事長、市政顧問等齊聚拜年。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

歌聲被網路讚爆的張詩怡。(張詩怡提供／吳建輝彰化傳真)

8年級的新科代表張瑀瑩。(翻攝張瑀瑩臉書／吳建輝彰化傳真)

顏值也成選票關鍵，彰化縣員林市公所在開工第2日舉行新春團拜，包括市長游振雄、代表會主席張國良等各界齊聚，互賀新春恭喜，而今年代表會也增加不少高顏值的女性代表，像是北區的張詩怡、張瑀瑩、東區江品蓉等，都是新科高顏值代表，備受民眾矚目。

員林市公所3樓禮堂一早喜氣洋洋，市長游振雄與公所同仁、代表會、各社區理事長、市政顧問等齊聚拜年，現場代表們恭喜市長游振雄順利連任，游振雄也恭喜代表，更歡喜迎接新科代表入主代表會，為民眾把關市政。

游振雄表示，員林全市路燈LED化、萬年路、中正路等重要道路平整化，還有雨水下水道、滯洪池、長照社福大樓等也都如計畫持續辦理中，要感謝過去民眾的支持與肯定，這次順利連任也感謝大家支持。

游振雄也說，未來將持續推動幸福卡，包括市民限定免費幸福巴士增路線，停靠員林共融公園、龍燈公園、圓林園、19號公園、國民運動中心等主要運動場地，讓民眾乘坐幸福巴士，開心運動。

團拜現場除了資深代表等熟面孔外，也增加許多新科代表，像是8年級的張瑀瑩、江品蓉，還有歌聲被網路讚爆的張詩怡，都成為代表會超吸睛代表，未來在代表會的表現，同樣受民眾矚目。