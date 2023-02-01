新內閣新期許！酸陳建仁「過客心態、過渡內閣」 朱立倫諷：連特聘研究員都不肯放棄

行政院長陳建仁以中研院借調方式出任，爭議持續延燒。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，新內閣成立應展現新氣象，給國人一個願景，但陳內閣明顯讓人感受到一個過客心態、過渡內閣，怎麼樣面對當前我國碰到的所有挑戰。

朱立倫認為，民進黨政府做一天執政黨，就要好好認真為台灣人民打拚，解決問題，而非解決民進黨的問題；真正解決人民的問題，而非解決民進黨派系鬥爭、派系權力平衡的問題；新內閣應好好努力、加油，為台灣、中華民國打拚。

朱立倫表示，去年少子化問題空前嚴重，引發未來經濟、教育、社會各層面問題；此外勞退基金虧到3670幾億元、台電虧損高達2600多億、中油虧掉2100多億，光這3項虧損，平均每位國民要承擔3萬6000元。

此外，朱立倫也提到，能源政策錯誤又不斷讓中油、台電虧損加劇；勞保若再虧損下去，勞工也擔心破產怎麼辦；何況在民進黨執政下，造成國家安全、兩岸危機，民眾面對戰爭恐懼、安全威脅，這都是當前社會要面對的挑戰。

朱立倫批評，台灣中小企業、民間店家因疫情，3年來遭受損失不計其數，民進黨政府沒有好好思考如何解決問題，現在的財經內閣也完全不像能夠面對後疫情時代經濟挑戰，看不到有解決問題的方法與決心。

朱立倫認為，陳建仁連原來中研院特聘研究員都不肯放棄，還要用借調方式，陳內閣太多閣員也用過客、過渡內閣心態任事。