700萬張防疫保單，截至去年12月底，已理賠逾2千億元，產險業者的防疫保單已承擔了鉅額損失，相當於幫政府發了3次消費券。產險公會理事長李松季正積極奔走陳情，請行政院可即時修改「法定傳染病」定義，讓「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」定義。

產險公會理事長李松季在1日新春團拜時表示，2022年因國內疫情不斷延燒而衍生防疫保險嚴峻挑戰，產險業者在面臨空前的鉅額賠款危機考驗下，仍以最大誠信原則，依照各家保單契約條款約定，善盡了賠付的責任。有關防疫保單，現在還剩最後一哩路，從去年第四季開始，6家主要發生重大虧損的產險的董事長或總經理，在過去幾個月陪著他向行政院秘書長、衛福部長、立法委員四處陳情。

李松季提到，由於目前99.5％以上確診個案均屬輕症，疫情已流感化，期盼為了早日讓國人正常生活，以及恢復各行各業的生機，在這各行各業中，當然也包括為了防疫保單承擔了鉅額損失的產險業，請行政院即時修改「法定傳染病」定義，即「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」定義。目前除了產險業的陳情外，主管機關金管會也努力協助業者跨部會溝通中，希望早日促成「法定傳染病」定義的修改，讓業者們及早止血。

保發中心董事長桂先農在致辭時提到，700萬張有效防疫保單，截至去年底為止，已理賠了2,018億元，若包括賠款準備金的提列已達2,086億元，對於產險業稅前損益產生顯著的衝擊。但他以易經中「舉而錯之天下之民謂之事業」一舉一動可以安頓照顧廣大百姓才是真正的大事業，產險業在疫情期間照顧安頓廣大保戶充分發揮了保險保障和安定人心的功能是真正大事業，而台灣民眾也深刻感受到產險業對社會的貢獻。

商業總會理事長許舒博也表示，產險業真的是積善之家，因為產險業已付了政府三次的消費券，他也持續和衛福部在協商，據他得到的明確的訊息，雖然降級有困難，但重新函釋已在討論中了。