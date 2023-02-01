疫情常態化、流感化，外食餐飲市場全面復甦，春節連假期間連鎖餐飲集團業績平均年增三到五成，年後並有企業春酒、情人節和228連假商機可期，法人樂觀預期餐飲股首季業績可望較去年成長二位數，在大陸有品牌與據點的餐飲集團亦可望因中國解封，營運回溫並帶動業績成長。
王品台灣事業群今年春節檔期業績成長56%，旗下300門店動能大開，法人樂觀估王品元月業績年增三成，加上大陸全面解封，春節期間消費力道暢旺，首季業績也可望優於去年同期。
受惠春節連假業績爆量，王品（2727）今（1)日股價受買盤青睞開盤後一路仰攻衝到197元漲停，創21個月新高價，並帶動餐飲股同儕齊漲，包括六角（2732）、美食-KY（2723）、瓦城（2729）、亞洲藏壽司（2754）股價全面上攻，漲勢居各大類股之冠。
疫情常態化、流感化，外食餐飲市場全面復甦，春節連假期間連鎖餐飲集團業績平均年增三到五成，年後並有企業春酒、情人節和228連假商機可期，法人樂觀預期餐飲股首季業績可望較去年成長二位數，在大陸有品牌與據點的餐飲集團亦可望因中國解封，營運回溫並帶動業績成長。
王品台灣事業群今年春節檔期業績成長56%，旗下300門店動能大開，法人樂觀估王品元月業績年增三成，加上大陸全面解封，春節期間消費力道暢旺，首季業績也可望優於去年同期。
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