副總統賴清德今天主持就任民進黨主席後的首場中執會，會前由民進黨祕書長許立明公布新任黨務主管名單，包括三位副祕書長：黃建嘉、楊懿珊及許嘉恬，政策會執行長由立委羅致政出任。

民進黨今天在中執會前召開記者會，由黨主席賴清德發表談話，並由許立明公布新任主管名單，中執會也將處理民進黨「中央黨部組織規程」，將增設新住民事務部，原有「婦女部」將更名為「性別平等事務部」，並合併「媒創中心」與「社群中心」為「新媒體事務部」。

新任黨務主管人事包括：

祕書長 許立明

副祕書長 黃建嘉、楊懿珊、許嘉恬

政策會執行長 羅致政

主席室主任 周威佑

祕書長室主任 蔡宗倫

新境界基金會執行長 陳東升

組織部主任 林正鴻

客家事務部主任 蔣絜安

性別平等事務部主任 李晏榕

新聞輿情部主任 張志豪

新媒體事務部主任 詹賀舜

台灣民主學院主任 林秉忠

國際事務部主任 謝佩芬

青年事務部主任 阮俊達

社運部主任 邱嘉進

原民部主任 伍麗華

中國事務部主任 吳峻鋕

民調中心主任 陳博洲