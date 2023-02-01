吳政杰在8年鄉長任內建樹頗多，帶領湖西鄉獲得社區長照據點金點獎-金點之星團體獎，還有文化部社區營造績優行政團隊的全國第一名殊榮。（澎湖縣文化局提供）

吳政杰這次正副議長選舉中，在副議長一役投給自己一票，堅持政黨政治的舉動引人側目，深獲澎湖青年族群的一致肯定。（張茂雄攝）

明年一月就要舉辦總統與立委的大選，有意4連霸的民進黨立法委員楊曜「認真做」形象看板，在過年前已悄悄掛上，然而縣長選舉剛失利的國民黨，整個地方黨部似乎還沉浸在失敗的氛圍之中，有基層黨員顯得十分焦慮，期待黨中央能盡快提出初選辦法，讓人選早點定案收復失土。

有資深黨員私底下運作，力挺前湖西鄉長、現任議員吳政杰出馬參選，該黨員認為吳政杰的學經歷皆十分優秀，是國民黨不可多得的人才，在8年鄉長任內建樹頗多，帶領湖西鄉獲得社區長照據點金點獎-金點之星團體獎，還有文化部社區營造績優行政團隊的全國第一名殊榮，而且吳政杰這次正副議長選舉中，在副議長一役投給自己一票，堅持政黨政治的舉動引人側目，深獲澎湖青年族群的一致肯定。

黨部主委陳雙全表示，國民黨的明年立委將按照公平的初選機制辦理，地方黨部會根據中央的提名辦法，辦理初選民調作業，目前已表達參選意願有議員歐中慨、漁會總幹事蔡月嬌2人；至於吳政杰的意向，陳雙全個人覺得他是很優秀的中生代政治人物，但還要勤走其他5鄉市，多多與基層黨員互動。

陳雙全說明，去年九合一選舉失利後，他承擔敗選責任並向中央提出辭呈，可是遲遲沒有回應。陳雙全無奈表示，他深愛國民黨，一定會努力扛起重擔，為黨培育優秀的年輕人接班。至於明年的立委人選，將秉持公平、公開、公正的原則，為黨挑選出最強的候選人。

已擔任6屆議員的歐中慨表示，將全力以赴爭取黨內初選的提名，目前據他向黨中央洽詢，應會以公開民調辦理初選，他也再一次懇求澎湖鄉親的大力支持，讓他有機會為鄉親服務。

至於前馬公市長葉竹林也沒閒著，他在過年期間頻頻出席地方與各地宗廟的慶祝活動，同時也私底下向幾位重量級政治人物拜年請託，據地方傳聞，葉竹林原本想探詢回歸國民黨的可能性，希望能爭取代表國民黨參選立委；不過陳雙全斷然表示，這次國民黨敗選肇因選票分裂，如果葉竹林回歸，如何給忠貞的黨員同志交代。