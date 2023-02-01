立春（2月4日）是24節氣裡的第1個節氣，代表冬日結束，春天到來，小孟老師在臉書上點名4星座，雙子座、巨蟹座、摩羯座、天秤座在立春後財運將超級旺，不但在工作上獲得良好表現外，收入也明顯感受到增加，甚至購買彩券也容易中獎，可好好把握。

▍雙子座

雙子座在立春後偏財運相當不錯，購買彩券中獎機率高，如做夢有夢到數字可記下來，另外如有空閒時間，可研究投資理財的相關標的物來增加收入。

▍巨蟹座

巨蟹座在立春後會感到工作非常忙碌，當然有財源進來是件開心的事情，所以可多安排工作上的事宜，只要全力衝刺將得到不錯的成績，倘若想進行投資理財，立春後是很好的時機點，建議逢低買進。

▍摩羯座

摩羯座的財運旺，若有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，這時多多展現才華，將會有人欣賞你，並善用網路的資源去經營自己，會有不錯的成果，甚至事半功倍。

▍天秤座

天秤座在立春後正財運超旺，在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應，雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因情緒化而過度花費，把錢存起來，將來若想發展副業會是很好的基石。