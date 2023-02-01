知名的草莓之鄉苗栗縣大湖鄉，是保存完整的客家文化區域，元宵節更是客家族群重要民俗節日之一，也是一年中具備多樣藝文饗宴的節日。大湖鄉公所為慶元宵舉辦迎春活動，將在元月4、5兩天舉辦社區競賽、表演、藝文晚會及音樂會，大湖鄉長黃惠琴歡迎民眾同來體驗客庄元宵風情。

苗栗縣各地慶祝元宵節活動琳瑯滿目，包括了苗栗市𪹚龍、後龍鎮慈雲宮攻砲城、竹南鎮中港慈裕宮炸邯鄲、頭份市永貞宮士子開中門等，慶典項目熱鬧眾多，草莓之鄉大湖是縣內保存客庄傳統文化的重要地區，向來非常重視元宵節迎春慶典，年年舉行，從未間斷。

今年大湖鄉公所元宵迎春活動將有2天，包括2月4日的猜燈謎競賽、夾湯圓競賽及兔年小提燈DIY，趣味文化活動讓鄉民一同同樂，現場更準備客家鹹湯圓、古早味香腸及柑橘等客家美食。會場並有表演節目及摸彩活動，邀請客家歌手夏以儷、陳昶均、原住民族文化藝術協會saicel藝術團、黑海樂團及少年街舞團MIA Girls等多組歌手團體接連演出，摸彩活動則有iPad、43吋液晶電視、電暖器等多項好禮供大家試手氣。

第2天的活動，則是由瘋薩客樂團為弱勢族群公益表演，瘋薩客樂團是國內著名大型薩克斯風演奏團體，由數位退休校長與家長會長發起，召集對吹奏薩克斯風有興趣人士，在全台各地公益義演，大湖鄉長黃惠琴歡迎各地鄉親共同來「逗鬧熱」。