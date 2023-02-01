「2023中台灣燈會」將於2月4日在水湳中央公園登場，除了主燈及六大主題燈區，台中市府建設局並結合中央公園景觀，加碼推出「魔盒世界」燈區，為全台第一個戶外異世界空間特展；此外，台中市府新聞局也在鄰近的中台灣電影中心打造五彩繽紛的燈光，成為最美天際線，與燈會主燈區相互輝映。

台中市府配合燈會加碼推出「魔盒世界」燈區，結合地景與裝置藝術、燈光投射呈現另番景緻，圖為其展區內的生命之樹。（台中市府提供／林欣儀台中傳真）

還沒點燈的中台灣燈會未演先轟動，號稱有全台最大規模的水上主燈、6大主題燈區及超過30組燈組，近來已吸引不少民眾到中央公園會場一探究竟，建設局更加碼推出「魔盒世界」燈區，該展區特別設計飛碟迎賓區入口，內部規畫漂浮森林、萌萌阿達兔、奇幻寶石森林、生命的願望之樹等10處展區，相當吸睛。

建設局長陳大田指出，「魔盒世界」燈區以奇幻故事為構想，闡述人類是地球的過客，在登陸到魔盒世界後見到有騰空浮石、各類異獸與植物的奇幻異世界，該世界內更有一群可愛的阿達兔、象徵創造宇宙萬物的生命之樹，其利用大型裝置藝術與聲光投影布置，讓人置身其中宛如來到科幻奇異世界。

此外，位於中央公園會場南側的中台灣電影中心，也配合燈會打造繽紛炫彩燈光，新聞局長鄭照新指出，電影中心除將在西牆投射燈光效果，也將打出「錢兔似錦富市台中」的光影字樣，而周邊正在施工中的台中國際會展中心及綠美圖，也將同步點燈，成為台中最美天際線。

陳大田強調，為讓民眾能輕鬆逛燈會，特別改版原本的中央公園導覽APP為燈會特別版，將提供燈區位置、小提燈發放處及周邊停車場、接駁站等資訊，預計2月4日上線，而全市亮點公園及陸橋也將配合燈會佈置各種兔年主題燈飾，讓市民感受濃濃元宵氛圍。