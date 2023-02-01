國民黨台北市議員徐巧芯表態投入台北市信義、南松山立委選戰，挑戰現任黨籍立委費鴻泰。國民黨副發言人、徐巧芯辦公室主任陳暉透露，整間辦公室沒有人是政二代或富二代，所以更知道對於完全沒背景的年輕人來說，要在政治這條路上的付出會比其他對手艱辛更多。陳暉也直言，這是一次大考，檢驗他們服務的態度、方向以及對議題的質詢與揭弊。

徐巧芯今(1)日在臉書列出5大重點說明其優勢，包括「要選出能贏的人，下架民進黨」、「解密台灣，國會需要即戰力」、「重振國民黨年輕人的支持度」、「抓出網軍、擊垮側翼」以及「南松山信義需要串連與再生」。對此，陳暉在臉書表示，身為她的辦公室主任，除了極力推薦，想不出更適合的詞彙。

陳暉指出，一直以來整間辦公室平均年齡在28歲，他當時跟著來議會做辦公室主任時是26歲，應該算是全議會最嫩的主任，但是選服、質詢、預算毫不馬虎。陳暉說整間辦公室的人，沒有一個是政二代或富二代，所以更知道對於完全沒有背景的年輕人來說，要在政治這條路上的付出會比其他對手艱辛更多。因此，他們創辦日知學塾與國家安全青年智庫，幫助對政治有興趣的年輕人做更深入的了解，以及對於實務上的政治工作有更多體驗。

陳暉提到，一路走來有太多挑戰是政治圈外朋友們無法體會的壓力，包括網軍攻擊、辦公室電話被打爆以及走在路上被無故謾罵等，這些事情他們都承受下來，不改服務的初心。對於徐巧芯表態投入立委初選，陳暉說不僅是希望自己比四年前有進步、有戰力，也是給自己的一次大考，檢驗一直以來服務的態度、方向以及議題的質詢與揭弊，「希望大家可以給我們這個機會，前進國會」。