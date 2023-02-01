Sophos是全球知名且市場領先的資安方案供應商，提供服務超過150個國家、擁有10萬多家企業客戶和1億個用戶。Sophos掌握了未來資安需要同時掌控情報、視野、集中分析的要點，從資安防護的「點、線、面、體」出發，以全視野的角度建構出全方位資安解決方案。透過端點來連接防火牆，使用Heartbeat技術做到點與線之間的安全互動防護，再利用網路交換器與無線網路應用程式建立起全面性資安地圖。此外，Sophos也為資安上雲建構立體化防禦，幫助管理者與用戶在任何時間、任何地點都能獲得安全無虞的防護。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，Sophos從網路到端點提供完整攔阻，在威脅發生時能即時攔截，避免威脅橫向擴展。精誠集團與Sophos的合作，除了能讓客戶透過Sophos的集中化管理介面，更即時地掌控資安威脅的侵害，有效阻絕攻擊的來源，未來也將進行更密切的策略合作，並攜手廣大的生態圈夥伴及客戶群，提供網路與資安市場更專業技術的精進。此外，精誠也將持續發展雲化資安，並與生態夥伴資源協作，提供企業客戶更全面性的策略防護。