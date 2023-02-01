聯亞2022年第四季營收為6.69億元、季增加1%、年增加93%，營收優於預期主要是因為大陸Telecom(電信)需求回升，且美系相關手機無預期季節性調整；單季稅後淨利1.17億元、季增加14%、年增加1605%，單季每股獲利為1.28元；單季毛利率37%、季增加6個百分點、年增加13個百分點，主要是產品組合改變，毛利較高的10G、25G產品出貨增加；營業利益率為20%、季增加5個百分點、年增加19個百分點。

聯亞累計2022年營收為23.79億元、年成長約27%；全年稅後淨利3.29億元、年減少約2.7%；全年每股獲利為3.61元。聯亞去年第四季營收占比表現上，Telecom(電信)占比30~35%；Datacom(資料中心)占比25~30%；消費、工業以及其他占比35~40%。產品營收分布上，消費性LD、PD各占比營收18~20%；10G LD占比15%；25G LD占比8~10%；矽光產品占比10%以下；PD/APD合計占比33~38%。

楊吉裕表示，大陸新冠疫情自去年12月開始快速擴散，客戶均有高比例員工確診，衝擊新訂單作業，加上今年1月因為農曆年工作天數減少，每年第一季也都是淡季，故預估1月營收將減少。

展望第一季，楊吉裕表示，第一季看到10G LD、25G LD需求相較去年同期增加，但消費性產品在季節性因素下，1月、2月會有比較明顯減少，3月有機會回到正常循環，預估今年全年消費性產品占比營收約35~40%。以毛利率表現來說，消費性PD下降，有利於整體平均毛利率提升，但仍有營業額規模減少需考量，預估第一季毛利率介於去年第三季、第四季中間。

楊吉裕進一步提到，由於10G LD、25G LD需求明顯回溫，預估聯亞今年全年度相關出貨會有顯著成長，整體營收有機較2022年繼續成長，營收高峰會落在第二季、第三季，全年毛利率也可望優於去年，但營收成長幅度不會像2022年對上2021年這麼大。

新產品進度，楊吉裕表示，美國大型網路公司1月開始量產矽光800G產品，等同使用兩組400G產品，對於磊晶片需求增加一倍，對於今年成長動能很有幫助，且原本400G也照常出貨。另外，手機用感測器今年不會更改設計，客戶預計今年需求會再成長15%。

聯亞董事會也通過，2022年每股配發現金股利3.5元，其中包括0.5元資本公積股利，並訂5月31日召開股東會。