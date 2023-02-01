考生考完學測後，接下來就是要選擇校系！ 由台大等頂大學生自發性發起的 「台大牧羊人計畫」，即將在2月3日到12日線上舉辦，為期10天32場講座，邀請近60位來自台大、清大、政大、成大、台師大等頂尖大學的學長姐擔任講者，即日起開放全台高中生免費報名，協助高中生找到自己的未來。

根據調查，超過4成的大學生表示，如果再選一次，不會再選原來的科系。有感於現在有很多學生上了大學才發現選錯系，或是到了職場工作才發現這個領域不適合自己，台大領導學程牧羊人計畫，帶領學生探索各大學科系到底在學些什麼，協助高中生從探索自己、認識科系，明確選擇自己學習之路。

「台大牧羊人計畫」今年舉辦科系分享講座有三點特色：一、涵蓋56個校系，並且將易被混淆或同類組的科系安排在同一場次，幫助高中生了解其中差異。二、安排大量的問答時間，可以即時向學長姐匿名提問，獲得最新、最真實且最符合高中生需求的答案。三、團隊也與關注高中生升學議題的企業合作，辦理生涯規劃、國外留學、面試攻略等實用講座。

台大牧羊人團隊表示，本次講座在短短一周內已吸引超過1500位高中生報名，其中不乏來自非明星高中、偏鄉、離島高中的學生報名，掀起全台高中生與家長們群組中的熱烈討論，已成為今年寒假最夯的話題。

團隊創辦人之一鍾皓恩目前為台大政治系大三的學生，當初選擇科系時他也曾經受過眾多學長姊的幫助，因此決定與7位台大領導學程的同學們共同成立「台大牧羊人計畫團隊」，期待透過分享和回饋來幫助幫助高中生了解科系與未來職業的關聯，在求學路上少一點後悔。

台大牧羊人計畫團隊本次講座完全免費，且皆以線上方式舉辦。即日起只要至Facebook或Instagram搜尋「牧羊人計畫」，追蹤牧羊人計畫粉絲專頁，並在報名貼文下留言，即可索取講座報名表單！