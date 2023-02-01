金管會卻不願正視臺灣存託憑證未經主管機關核定為有價證券之問題，即時提出修法導正錯誤，仍堅稱76年900號公告已核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，造成這些年以來，多起司法實務上恐侵害人權疑慮判決，法律學者在新任行政院長陳建仁上任後，呼籲應盡快修法，落實保障人權。

過去多起類似案例，諸如林英鴻因涉及於96年間炒作東亞科TDR，遭判刑3年4月定讞；鄒官羽、劉旭章因涉及於100年間炒作新傳媒TDR，遭各判刑3年2月、3年4月定讞；鍾文智因涉及於99年間炒作聯環TDR，遭判刑1年8月定讞；鍾文智另因涉及於99年、100年間炒作明輝等6檔TDR，遭判刑18年，目前繫屬二審審理中，尚未定讞。

這些案例都起因於臺灣存託憑證（TDR）是否為證券交易法之有價證券?是否屬於財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告核定之有價證券的認定，造成近年來爭議不斷。

究其原因，因我國證券交易法上有價證券之立法方式，採「有限列舉、概括授權」之方式，也就是除了列舉的政府債券、公司股票、公司債券等為證券交易法上之有價證券外，新型金融商品必須經主管機關依證券交易法第6條第1項規定核定為證券交易法上之有價證券，才受證券交易法規範。

雖然金管會向來主張76年900號公告已核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券。然而，許多法律學者專家紛紛以研討會、發表文章等方式指出，76年900號公告核定之有價證券並未包括臺灣存託憑證，因此，臺灣存託憑證未經主管機關依證券交易法第6條第1項規定核定，並非證券交易法之有價證券，不受證券交易法規範。

也正是因為臺灣存託憑證未經主管機關核定為有價證券，並非證券交易法之有價證券，證券交易法於101年1月4日修正時，才增訂第165條之2規定，使臺灣存託憑證可以準用證券交易法部分規定。

既然臺灣存託憑證未經主管機關依證券交易法第6條第1項核定為證券交易法上之有價證券，依照刑法第1條所明定之「罪刑法定主義」精神，臺灣存託憑證即不受證券交易法規範，不能以證券交易法處罰人民。

但是，新任行政院院長陳建仁，曾擔任總統府人權諮詢委員會召集人，擔任副總統期間出席兩公約第二次國家報告國際審查會議開幕式時表示，將讓臺灣成為亞洲最具指標之人權國家。

但金管會身為證券主管機關，未確實核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，而立法及行政機關也漠視，未正面積極修法，使臺灣存託憑證之爭議懸而未決，今後勢必持續對司法裁判等各方面產生長遠的影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定。

因此法界人士呼籲，新任行政院院長陳建仁，應儘快修法，使臺灣存託憑證法律地位得以明確，避免冤案叢生，並予以尚能救濟的個案即時幫助，以落實人權保障！